Lazio: Aurigemma, oggi votazione bilancio in giunta

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Abbiamo istituito subito una commissione bilancio, composta dai capigruppo e da alcuni membri dell'ufficio di Presidenza, per consentire l'approvazione del bilancio che verrà votato oggi in giunta". Lo ha detto il presidente del consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, entrando alla prima seduta della commissione bilancio. "Altrimenti con l'iter ordinario delle Commissione rischiavamo di andare dopo marzo - ha sottolineato -. Come ha ribadito Rocca" l'importante "oggi per noi è garantire i servizi fondamentali per i cittadini. Questa quindi è una commisione tecnica e provvisoria che non farà altro che ricevere il bilancio della giunta per rinviarlo in aula". Il bilancio politico "confermo che sarà per fine primavera". La prima seduta della commissione ha avuto luogo oggi nella sala degli etruschi, ed ha eletto come presidente Daniele Sabatini, capogruppo di FdI e come vicepresidenti Mario Luciano Crea, capogruppo della Civica Rocca, e la capogruppo M5s Roberta Della Casa. (ANSA).