Gualtieri,Roma-Feyenoord? Chieste a Piantedosi misure dure

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Per il Feyenoord abbiamo precedenti negativi, e poi all'indomani della partita arriveranno gli ispettori del Bie per valutare la credibilità della candidatura di Roma a Expo, quindi dobbiamo prevenire incidenti di qualsiasi tipo. Bisogna avere una particolare attenzione". Così ai microfoni di Radio Romanista il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Ho chiamato il ministro Piantedosi - ha affermato - e gli ho chiesto di valutare le misure più severe e rigorose per tutelare Roma due volte, come patrimonio artistico e come candidata all'Expo. Seguiremo con grande attenzione le misure che saranno prese, e abbiamo chiesto di valutare anche il divieto di trasferta". (ANSA).