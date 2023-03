Incendio in appartamento a Roma, un morto e 4 feriti

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Un incendio in un appartamento a Roma, nella zona di via Casilina, ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre quattro persone, tra cui anche un minorenne. Il fatto è avvenuto la notte tra sabato e domenica ed ha interessato una palazzina di due piani. La vittima è un 55enne stroncato da un arresto cardiaco causato dall' inalazione di fumo. Sul posto il personale del 118 che ha soccorso la moglie e il figlio. Tra i feriti anche due agenti di polizia intervenuti per prestare aiuto. La donna e il minorenne sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Le operazioni di spegnimento del rogo, le cui cause sono ancora da accertare, sono state effettuate dai vigili del fuoco. (ANSA).