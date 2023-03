Gualtieri, porteremo a compimento il Museo della Shoah

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "La nostra amministrazione ha intenzione di portare finalmente a compimento il progetto del Museo della Shoah iniziato ormai molti anni fa.

L'amministrazione di Roma Capitale farà la sua parte per tutto quanto le compete per far sì che i lavori si svolgano nel modo più rapido possibile". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interpellato dall'ANSA sul Museo della Shoah. "Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per la decisione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano di stanziare dieci milioni di euro per agevolare la realizzazione del complesso museale", aggiunge Gualtieri. (ANSA).