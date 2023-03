A Roma nel 2024 nuova sala sicurezza con 15mila telecamere

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Roma Capitale realizzera una nuova Sala Operativa di sicurezza per la Polizia Locale e la Protezione Civile che consentirà di riorganizzare e potenziare le attività di controllo della città. L'annuncio è stato dato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Grazie a tecnologie di intelligenza artificiale, la nuova sala, che costerà 14,5 milioni, potrà integrare tutte le infrastrutture di comunicazione dell'amministrazione. Saranno potenziate le telecamere di videosorveglianza. Oggi, ha spiegato il dg di Roma Capitale Paolo Aielli, ci sono 7mila impianti privati e 2mila pubblici: si arriverà a 15 mila telecamere complessive: "Ora hanno due diversi sistemi operativi ma faremo convergere vecchi e nuovi su un sistema operativo unico. La nuova rete permette di avere anche canali privati per altri servizi. Ora, per esempio, i vigili comunicano con la 'radiolina', in futuro potranno usare gli smartphone. I sistemi di sicurezza sono più elevati e noi lo abbiamo previsto". "Il potenziamento della videosorveglianza - ha detto Gualtieri - ci consentirà un monitoraggio più sofisticato e capillare della città, funzionale non solo alla sicurezza ma anche al miglioramento del governo del traffico. Tutto questo sarà molto importante per il Giubileo". Il cronoprogramma prevede la gara a ottobre 23, la realizzazione del sistema di gestione della Sala a marzo 24 e a dicembre 24 il dispiegamento delle videocamere.

