Pg Cassazione, 'confermare le condanne per Cerciello'

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Sono da confermare le condanne ai due giovani americani, Lee Elder Finnegan a 24 anni di carcere e Gabriele Natale Hjorth a 22 anni, accusati di aver ucciso a Roma il 26 luglio 2019 il vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Lo ha chiesto la Pg della Corte di Cassazione Francesca Loy nell'udienza in corso davanti alla Prima sezione penale.

'Forse c'è stata - ha sottolineato la Pg Loy - una sottovalutazione da parte dei due carabinieri che pensavano di compiere una normale azione di recupero di uno zaino sottratto da due ragazzini' e invece 'in 20 secondi Cerciello Rega è stato colpito da 11 fendenti che non c'era alcuna necessita' di infliggere dato che ai due americani era stato solo chiesto di fermarsi'.

L' avvocato Massimo Ferrandino, legale di Maria Rosaria Esilio, la moglie del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ha spiegato: "Siamo stati molto soddisfatti delle due sentenze dei gradi precedenti del giudizio e speriamo che la nostra soddisfazione sia oggi confermata dalla Cassazione". Mentre l'avvocato Roberto Capra difensore di Finnegan Lee Elder ha commentato: "Ci sono ancora troppe lacune nella ricostruzione di quello che è successo quella sera e per questo siamo qui in Cassazione e ci aspettiamo che la sentenza di Appello sia cassata e ci sia un nuovo giudizio'. (ANSA).