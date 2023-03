Europa League: Mourinho, è domani la partita più importante

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Il mio atteggiamento è che la prossima partita è la più importante. Quella di domani è la più importante della stagione. Venerdì poi lo diventerà quella di domenica". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Real Sociedad. "Non avremo paura dell'ambiente che troveremo allo stadio, noi siamo felici di trovare una tempesta e penso che la Roma giocherà meglio in queste condizioni" ha aggiunto il tecnico.

Parlando dei tanti impegni ravvicinati ha sottolineato che "facciamo un po' di fatica nel giocare tante partite in pochi giorni e in due competizioni, è una cosa normale - le sue parole -. Ci sono squadre che hanno 24-25-26 giocatori tutti uguali a livello di potenziale e di esperienza e per loro non è un problema. Ci sono squadre nel calcio europeo che potrebbero giocare ogni due giorni, per noi è diverso. Arriva un infortunio o una squalifica o la stanchezza e non è facile, però io sono sempre con loro e loro sempre con me". (ANSA).