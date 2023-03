Berger da Niente di Nuovo alla serie Helltown per Amazon

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Edward Berger, il 53enne regista tedesco di NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE, il film Netflix pluripremiato che la notte degli Oscar ha vinto 4 premi su 9 candidature tra cui miglior film internazionale, è al lavoro su altri progetti. A Cinecittà ha girato IL CONCLAVE con Ralph Fiennes, nel ruolo di un cardinale costretto a gestire l'elezione di un Papa mentre indaga sulla morte del precedente.

Nel cast anche Stanely Tucci, Isabella Rossellini e John Lightgow. Il progetto è tratto dal romanzo di Robert Harris (L'ufficiale e la spia) e adattato da Peter Straughan (La Talpa). Ora Berger prepara il nuovo lavoro che sarà per Amazon Prime: la serie HELLTOWN dasata sull'omonimo libro scritto da Casey Sherman.

Secondo Variety, Oscar Isaac, sarebbe in trattative finali come protagonista del nuovo progetto di Ed Berger che produrrà e dirigerà Helltown in otto episodi. Coinvolti nella produzione anche Robert Downey Jr e Susan Downey con la loro casa di produzione Team Downey e il produttore di Severance Mohamed El Masri, che sarà anche showrunner e sceneggiatore.

Helltown sarà realizzata per Amazon Prime e vedrà Oscar Isaac interpretare un giovane Kurt Vonnegut, lo scrittore di culto di Mattatoio n. 5. Ambientata alla fine degli anni 60 la storia dovrebbe raccontare di un Kurt, ancora giovane, che vive insieme alla moglie e 5 figli scrivendo i suoi racconti e vendendo auto.

Quando vengono ritrovate due donne sulle spiagge di Provincetown, l'uomo si metterà sulle tracce del serial killer stringendo uno strano e complesso rapporto con quello che sembra essere il principale sospettato. (ANSA).