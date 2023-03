A Fiumicino il polo natatorio verrà realizzato con fondi Pnrr

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Un polo natatorio verrà realizzato a Granaretto, nel nord del Comune di Fiumicino, grazie ad un milione e mezzo di fondi provenienti dal Pnrr ed altri 2,2 milioni di euro versati dall'amministrazione comunale. La piscina verrà edificata su di una superficie totale di circa 10 mila metri quadri. Vi sorgeranno: una vasca di dimensioni 16,50 per 25 metri e con profondità variabile da 1,40 a 1,85 metri, una palestra, uno spogliatoio per atleti ed uno per istruttori e giudici; ed ancora una segreteria e degli uffici, i servizi igienici per il pubblico, una zona bar e locali tecnici. La struttura avrà intorno una grande area verde con essenze della macchia mediterranea ed alberi. Saranno presenti anche parcheggi in numero adeguato all'utenza. La piscina avrà un lato completamente finestrato che permetterà la visione dell'esterno, oltre che una bella luminosità interna e l'apertura in estate.

"È una novità importante, perché incentivare lo sport significa investire nel benessere della comunità. Un bel traguardo per Fiumicino: finalmente il nord del nostro territorio avrà una piscina comunale - sottolinea il vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca - Un'opera all'avanguardia ed a servizio della collettività, che avvicinerà allo sport i cittadini di Granaretto, Torrimpietra, Palidoro, Aranova, Maccarese, Fregene, Passoscuro, Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre". (ANSA).