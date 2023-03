Domani in piazza le 'ombrelline' contro l'affido condiviso

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Domenica, 12 marzo, dalle 15,00 alle 18,00, in Piazza dei Santi Apostoli a Roma le 'ombrelline' tornano in piazza "per dire insieme, a voce alta, che ripudiamo la legge 54" sull'affido condiviso dei figli.

"La legge 54, pensata per risolvere conflitti, tra genitori in fase di separazione, è diventata un'arma con il silenziatore nei casi di violenza domestica. Anche se, per intervenire nei casi di violenza domestica e violenza assistita, quando una donna denuncia, ci sono altre leggi, altri strumenti. Di fronte a tutto questo mi sono sentita, inadeguata, senza strumenti e senza forza. Il momento più buio è stato un anno fa, il giorno in cui il piccolo Daniele è stato sgozzato dal padre e ho capito che non potevo stare più ad arrovellarmi in casa. Ho deciso che sarei andata in piazza, anche da sola, e per rendermi visibile riconoscibile ci sarei andata con un ombrello aperto. Anche a costo di sfidare il ridicolo, ma non sarebbe stata la prima volta per una ragione politica. Ho postato un annuncio su Facebook e ci siamo ritrovate in cinque a passeggiare intorno alla fontana delle Naiadi, in piazza della Repubblica, a Roma".

A raccontarlo è Nicoletta Nuzzo per il movimento delle ombrelline, "donne che desiderano dirsi ancora sorelle, donne che aprono gli ombrelli per accogliere e sostenere le sorelle impegnate in una lotta impari".

Quella di domani non è una manifestazione governativa o antigovernativa, chiariscono le organizzatrici, che ricordano ai partecipanti di portare un ombrello, "non prendiamo forza dall'avere una presidente del Consiglio donna, né dall'avere una segretaria del maggiore partito di opposizione donna e non è una manifestazione anche per la 'pace'". (ANSA).