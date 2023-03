Minaccia di morte padre rincorrendolo con una roncola, arrestato

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - All'esterno dell'ospedale A. Fiorini di Terracina ha rincorso il padre con una roncola minacciando di morte. Il ragazzo, di 23 anni, residente a Sonnino è stato arrestato dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Nor della Compagnia di Terracina per maltrattamenti in famiglia.

Il giovane è già conosciuto dalle forze dell'ordine perchè è l'ennesimo gesto compiuto negli ultimi mesi. Nei confronti del ragazzo, su disposizione del Pm.di turno presso la Procura di Latina, è stata disposta la custodia in carcere. (ANSA).