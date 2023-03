Agguato Alatri: disposta perizia su telefonino giovane indagato

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La procura di Frosinone ha disposto un accertamento tecnico irripetibile sul telefonino di Mattia Toson, il giovane indagato in relazione all'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne colpito da un colpo di pistola il 30 gennaio scorso ad Alatri. Secondo quanto si apprende, la perizia sarà effettuata la prossima settimana, probabilmente già lunedì, nella sede del Ris a Roma. Da ieri sul fascicolo di indagine compare anche il nome del nonno del ragazzo, nei cui confronti viene mossa l'accusa di aver violato la legge sulle armi, in quanto trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso durante le perquisizioni effettuate dai carabinieri nelle settimane passate. (ANSA).