Omicidio Sacchi: pg, confermare condanna per i 4 imputati

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Confermare le condanne di primo grado per i quattro imputati". E' quanto chiesto dal pg di Roma, Francesco Mollace, al termine della requisitoria nel processo di appello per l'omicidio di Luca Sacchi, avvenuto in una strada della Capitale nell'ottobre del 2019. In particolare il procuratore generale ha chiesto alla Corte d'Assise di Appello di ribadire i 27 anni nei confronti di Valerio Del Grosso, autore materiale dello sparo, i 25 anni per Paolo Pirino, complice dell'aggressione. Stessa condanna per Marcello De Propris, che consegnò la pistola. Il pg ha chiesto, infine, di confermare i tre anni di carcere per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti. (ANSA).