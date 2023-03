Roma: Segnalini, al via lavori su sei arterie della Capitale

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Al via i lavori di completamento di sei importanti arterie viarie della Capitale. Si parte questa sera da via di Casal Selce per proseguire in settimana con l'avvio dei cantieri a Ponte Galeria, Casal del Marmo, Quattro Venti, Tor Cervara e Boccea. L'obiettivo degli interventi è proseguire nella messa in sicurezza e riqualificazione della Grande Viabilità di Roma: strade di intensa percorrenza soggette anche a un importante traffico pesante. Gli interventi saranno eseguiti da Anas di notte per evitare il più possibile disagi alla città e saranno ultimati per la fine del mese di maggio.

L'importo dell'ultimazione delle opere è di oltre 1,8 milioni di euro del bilancio di Roma Capitale. Lo rende noto il Campidoglio. I lavori che, salvo condizioni meteo avverse sono in partenza, riguardano via di Casal Selce nel Municipio XIII per una lunghezza di circa 2 chilometri in entrambi i sensi di marcia fino all'intersezione con Via Boccea. "Completiamo la manutenzione di arterie importantissime per Roma - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - La Grande Viabilità comprende una rete di strade cruciali, di ampia percorrenza che garantiscono la mobilità di collegamento della Capitale". (ANSA).