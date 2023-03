Lazio: Rocca, giunta tra giovedì e venerdì

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "In settimana comporrò la giunta, verrà presentata tra giovedì e venerdì. È ora di cominciare a lavorare, la campagna elettorale è finita". Lo ha annunciato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, incontrando i dipendenti regionali dopo la Santa Messa celebrata da S.E.

Monsignor Fisichella. "È impressionante la mole di responsabilità che mi aspetta e che tra poco condividerò con gli assessori per trovare risposte adeguate in tempi rapidi per i cittadini", ha aggiunto Rocca. Il Presidente ha poi annunciato che "non ci saranno epurazioni, ma terrò alta l'asticella su integrità, responsabilità e dignità nel posto di lavoro. Nessuno di noi è perfetto, miglioreremo insieme, ma non tollererò rallentamenti per motivi ideologici. A noi il compito dell'attività di indirizzo, ai dipendenti quello di applicarlo in un clima sereno e costruttivo. I primi atti saranno sui sistemi anti-corruzione e sulla trasparenza". "La Regione sta diventando sempre più povera. Dobbiamo intervenire subito", ha concluso. (ANSA).