Gualtieri, autonomia differenziata accentua divari tra territori

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Ho espresso dissenso e una forte preoccupazione per il disegno di legge sull'autonomia differenziata che rischia di accentuare i divari territoriali invece di ridurli. Non ci sono risorse per i livelli essenziali delle prestazioni e c'è un metodo che paradossalmente incoraggia intese bilaterali. Invece dobbiamo garantire ai cittadini italiani gli stessi diritti e gli stessi servizi e quindi occorre cambiare metodo e impostazione". Lo ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della Unificata dedicata all'esame del ddl sulla autonomia differenziata. (ANSA).