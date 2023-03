Allarme dal mondo della cultura, a Roma pochi spazi per la ricerca artistica

"Roma, una città con sempre meno spazi per la ricerca artistica". Questo l'allarme lasciato da più di 600 personalità, tra artisti, registi, e professori universitari. Con una lettera indirizzata Al Comune di Roma, all'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, e all'Azienda Speciale Palaexpo, il mondo della cultura della Capitale ha inoltre denunciato e chiesto chiarimenti sull'interruzione del progetto dedicato alle arti performative presso la Pelanda dell'ex Mattatoio di Testaccio: "Negli ultimi tre decenni negli spazi dell'ex Mattatoio di Testaccio a Roma si sono susseguiti numerosi tentativi di attivazione a sostegno della ricerca artistica. Qui, negli spazi della Pelanda, in continuità con le attività portate avanti dai festival Short Theatre, Romaeuropa e Nuova Consonanza durante i mesi autunnali, ha preso forma, tra marzo 2019 e ottobre 2022, un centro interdisciplinare dedicato ai diversi linguaggi delle arti performative, installative e di video arte prodotto dall'Azienda Speciale Palaexpo", spiegano nella nota.

"Oggi con preoccupazione rileviamo che questa progettualità si è bruscamente e inspiegabilmente arrestata - affermano -. L'ingiustificata interruzione del progetto sulle arti performative della Pelanda, che si affianca a una grave situazione di incertezza di altri spazi, come quelli del Teatro di Roma e in particolare del Teatro India, lascia un vuoto", sottolineano. "Così come per molti altri luoghi della cultura di Roma, ad oggi non è stata annunciata alcuna nuova progettualità e programmazione per gli spazi della Pelanda. Dove finisce l'eredità di questo percorso? In questa preoccupante situazione di stallo, qual è la politica culturale che la Città vuole portare avanti?", scrivono nella lettera ribadendo quindi di volere "risposte urgenti, articolate e credibili a queste domande".

In collaborazione con: