Acea per termovalorizzatore Roma, cantieri nel 2024

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - È finita la prima parte dell'iter per il termovalorizzatore di Roma. E chiusa la manifestazione di interesse Acea entra in campo. L'iter per l'impianto, promesso da Gualtieri per risolvere il problema dei rifiuti di Roma, "sta andando bene", ha annunciato il sindaco sottolineando che "la pubblicazione del bando di gara è prevista entro il primo agosto, l'apertura dei cantieri entro luglio del 2024 e l'avviamento dell'impianto entro l'estate del 2026". "Ora apriremo le proposte, e potremo concretamente mettere a gara il progetto", ha aggiunto Gualtieri.

E Calenda, che sull'impianto è sempre stato concorde, sprona la neo segretaria del Pd Elly Schlein molto sensibile ai temi dell'ambiente: "Spero che Elly Schlein non cambi la linea del Pd su questo punto. Roma non può più aspettare. Il termovalorizzatore a Roma va fatto il più rapidamente possibile.

Non c'è alcuna ragione tecnica, scientifica o razionale per non farlo". Anche Gualtieri del resto riconosce che "sulla transizione ecologica Schlein ha proposte molto forti, mi aspetto un partito che parli al futuro".

Intanto però da oggi è avviato l'iter del termovalorizzatore di Roma. Il primo cittadino ha ribadito che si stanno "rispettando tutte le tabelle di marcia" proprio perché "Roma per troppo tempo non ha avuto impianti e ha pagato salatissimo".

Entro la settimana, al termine della verifica amministrativa, spiegano da Roma Capitale, verrà costituita la Commissione di valutazione tecnica ed economica del progetto. Il lavoro della Commissione durerà 60 giorni al termine dei quali sarà espresso un parere che sarà alla base dell'indizione della gara, con la pubblicazione del bando prevista entro il primo agosto. Poi l'apertura dei cantieri entro luglio del 2024 e l'avviamento dell'impianto per l'estate del 2026. (ANSA).