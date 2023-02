Precipita da palazzo a Roma, indagano i pm antimafia

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Finisce all'attenzione dei magistrati dell'Antimafia di Roma la vicenda di Francesco Vitale, il 44enne barese precipitato da un palazzo in via Pescaglia, nella zona della Magliana. Al momento nel procedimento si procede per omicidio. Chi indaga vuole ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo che in passato aveva avuto problemi legati a debiti.

Gli inquirenti della Dda hanno delegato le indagini ai carabinieri. (ANSA).