Lazio: Luis Alberto, ho cambiato il mio modo di giocare

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Se sono un nuovo Luis Alberto? No, ho sempre giocato tanto, adesso ho cambiato un po' il mio modo di giocare, sono meno libero di fare girare la squadra, serve dare più equilibrio e aiutare in fase difensiva. Fisicamente sto bene, il mister mi mette in campo per questo motivo". Parola di Luis Alberto, numero dieci della Lazio, match winner della partita contro la Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport. "La Lazio è sempre stata unita, neanche la formazione più forte al mondo vince sempre - continua l'andaluso - Un tempo ci mancava di ottenere la vittoria anche quando non giocavamo bene, da dicembre abbiamo cambiato atteggiamento". (ANSA).