Concerto per la Pace al Mic, insieme artisti ucraini e russi

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Un concerto per la pace in Ucraina, con artisti ucraini e russi insieme sul palco della Sala della Crociera del Ministero della Cultura. L'evento si terrà mercoledì 1 marzo a sostegno di Save the Children, promosso da Domus Artium con il patrocinio del Mic. "In un momento così drammatico la cultura può e deve contribuire al processo di pace" spiega il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Sul palco si esibiranno gli artisti Nina Kotova, Vadym Kholodenko e Maxim Vengerov, universalmente acclamato come uno dei migliori musicisti al mondo e spesso definito il più grande strumentista d'archi vivente. Ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui il Grammy Award, due Gramophone Award e un World Economic Forum Crystal Award (2007), che premia gli artisti che hanno utilizzato la loro arte per migliorare lo stato del mondo.

"La musica - commenta Barrett Wissman, direttore esecutivo di Domus Artium - unisce e aiuta a superare idealmente barriere e contrapposizioni". Aperto gratuitamente al pubblico, al concerto seguirà un incontro conviviale, su invito, per una raccolta fondi a favore di Save the Children, l'Organizzazione internazionale presente in Ucraina dal 2014 e impegnata nella risposta all'emergenza dopo l'acuirsi del conflitto. (ANSA).