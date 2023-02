Agguato ad Alatri: in corso interrogatorio indagato

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - E' in corso, in procura a Frosinone, l'interrogatorio della persona indagata per l'omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo di 19 anni ucciso con un colpo di pistola un mese fa ad Alatri, centro della Ciociaria. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di uno dei due fratelli che già qualche giorno dopo l'agguato si era presentato dai carabinieri, insieme al suo familiare, per rendere dichiarazioni spontanee in merito a quanto accaduto. Il ragazzo, coetaneo di Thomas, sarebbe sospettato, insieme ad altre persone della sua famiglia, di essere coinvolto nell'omicidio, scaturito - secondo quanto accertato dalle indagini - come ritorsione in seguito a scontri avvenuti nei giorni precedenti. L'interrogatorio è cominciato questa mattina intorno alle 11 ed è tutt'ora in corso. (ANSA).