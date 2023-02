Roma: Onorato, tra rugby e volley 70mila tifosi in città

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Con oltre 70mila tifosi in città in questo weekend, Roma si conferma Capitale dei grandi eventi sportivi. L'unica in Italia, e tra le poche in Europa, che ha la capacità organizzativa, le strutture e l'esperienza per ospitare contemporaneamente e al meglio due appuntamenti di assoluto livello internazionale quali il 6 Nazioni di rugby e la Final Four della Coppa Italia di volley maschile". Lo ha detto l'assessore capitolino a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. "Occasioni che per gli appassionati valgono da sole un viaggio a Roma - aggiunge - e che generano ricadute positive sull'economia turistica, sull'indotto e sull'occupazione. Contribuendo a destagionalizzare gli arrivi e a sostenere il settore nei periodi di minori presenze. Saranno due giorni di grande spettacolo in campo e di fair play sugli spalti - ha aggiunto l'assessore Onorato - Con la grande festa del rugby all'Olimpico: sulle tribune 53mila tifosi e tra questi non meno di 10mila irlandesi. Con i 18mila appassionati che assisteranno, tra semifinali oggi e la finalissima domani, alla Coppa Italia maschile di pallavolo al Palazzetto dello Sport dell'Eur. Due feste dello sport e un'opportunità in più per promuovere l'immagine di una Roma moderna, accogliente ed efficiente". (ANSA).