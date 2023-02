Agguato ad Alatri: c'è un indagato, si cerca ancora l'arma

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Una persona sarebbe iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Frosinone in relazione all'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso in un agguato ad Alatri la sera del 30 gennaio. Come anticipato dal Corriere della Sera, si tratterebbe di un ulteriore passo per poter procedere in indagini ancora più approfondite per risalire ai killer del ragazzo. Negli ultimi giorni, infatti, si sono intensificati i controlli dei carabinieri su tutta l'area del paese ciociaro, per cercare di trovare l'arma del delitto ma anche lo scooter sul quale viaggiavano i due assassini. In particolare sono attenzionati due fratelli del posto, insieme con il padre, che potrebbero aver partecipato alle risse dei giorni precedenti all'omicidio e che sarebbero all'origine dell'agguato mortale.

Intanto per mercoledì prossimo, 1 marzo, la famiglia di Thomas ha organizzato una fiaccolata in città per ricordare il ragazzo ad un mese dalla morte. Appuntamento alle 18 nella centrale piazza Santa Maria Maggiore, a pochi passi dal luogo dell'omicidio. (ANSA).