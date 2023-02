Terremoto: in Commissione Ambiente passa aggiornamento Dl Sisma

(ANSA) - ANCONA, 23 FEB - La Commissione ambiente del Senato ha approvato oggi un pacchetto di norme che vanno ad aggiornare in maniera significativa il Dl Ricostruzione del Centro Italia terremotato. Si va dall'applicazione dei prezzari regionali, all'accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica, passando per un'altra decina di punti che il commissario straordinario Guido Castelli ha sollecitato nelle ultime settimane.

Di seguito tutte le nuove misure adottate dalla Commissione, in attesa che il testo venga convertito in aula il prossimo 1 marzo: stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato nella ricostruzione, che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, tre anni di servizio; novità per l'accelerazione della ricostruzione pubblica, sono state estese anche al cratere 2016 le misure già previste per gli interventi di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2009; sarà iscritta ufficialmente tra i compiti del commissario straordinario alla ricostruzione la "riparazione del tessuto sociale ed economico" del territorio interessato; deroghe al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto nelle scuole del cratere sismico 2016, fino all'anno scolastico 2028-2029: utilizzo alternativo dei prezzari regionali di riferimento di ciascuna Regione coinvolta dal sisma e "neutralizzazione" dell'Iva per le imprese del cratere mediante il ricorso alla contabilità speciale del commissario; demolizioni che può passare in capo ai sindaci; abbattimento delle barriere architettoniche; estensione delle agevolazioni normative anche per i Comuni fuori cratere; nei concorsi pubblici una quota riservata ai familiari delle vittime del sisma. (ANSA).