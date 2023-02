Atletica: già novemila mila iscritti alla Roma-Ostia

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - A meno di due settimane dall'appuntamento, sono già novemila gli iscritti alla 48/a Roma-Ostia Half Marathon, in programma il 5 marzo con partenza dal PalaEur e traguardo alla rotonda di Ostia. Corsa di respiro internazionale, da sempre tra le più attese dei runner, che potranno sfidarsi su un percorso veloce di 21 km e 97 metri che, percorrendo via Cristoforo Colombo, li porterà fino al mare. Al via ci saranno anche il campione olimpico Massimiliano Rosolino, l'ex azzurro del rugby Andrea Lo Cicero e testimonial del progetto Legend per un giorno di Sport e Salute. Da segnalare il ritorno del cantautore Ghemon e del pilota motociclistico Simone Corsi.

La partenza è fissata alle 9 per la prima onda, con due successive per permettere a tutti i partecipanti di correre al proprio ritmo sin dai primi metri. La variazione del tracciato, omologato dalla Federazione nel 2021, ha reso il percorso ancora più veloce, ottenendo ottimi feedback tecnici e cronometrici sia per gli atleti elite sia per gli amatori.

Il trend positivo delle iscrizioni sta tornando ai livelli pre-pandemia, provenienti da tutte le regioni italiane e dall'estero. I numeri evidenziano una sempre maggiore partecipazione femminile (al momento il 26% del totale), ed una crescita importante e costante di stranieri, che passano dal 9% del 2019 al 21%. Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia, Germania, Spagna e Slovenia i Paesi più rappresentati.

Sono ancora disponibili gli ultimi pettorali: per ogni iscrizione 'ritardataria', tre euro saranno devolute alla Fondazione Policlinico Gemelli, a sostegno del progetto Gemelli SPRINTT che accompagna anziani e fragili alla pratica dello sport per superare le barriere dell'isolamento. (ANSA).