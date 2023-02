Windfest, a Roma il Festival di musica per fiati

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Dieci concerti in due giorni con oltre 60 artisti. E' la maratona musicale in programma a Roma il 25 e 26 febbraio di Windfest, il Festival dedicato al grande repertorio cameristico per fiati. La rassegna, organizzata dalla Scuola Internazionale di musica Avos Project, affianca giovani esecutori ad interpreti affermati nello scenario del Pontificio Istituto di Musica Sacra, in Piazza S. Agostino. L'ingresso a tutti i concerti è gratuito con prenotazione.

In cartellone spiccano i nomi di Andrea Oliva e Francesco Bossone, (prime parti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia), Andrea Tenaglia (primo oboe del Teatro dell'Opera di Roma), Mario Montore, Kevin Spagnolo, Leonardo Pierdomenico, Alessio Pianelli, Nicola Campitelli e Thomas Indermühle che si alterneranno sul palco accompagnati dai giovani musicisti selezionati dai corsi di Avos Project. I brani in repertorio spaziano da Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Dvorak, Poulenc a Lutoslawski, Bernstein e Penderecki.

"La compartecipazione in concerto di grandi musicisti e giovani promesse nell'interpretazione dei capolavori del repertorio cameristico è uno degli aspetti principali che caratterizza il lavoro di Avos e rappresenta un motivo di crescita comune", dice David Romano, uno dei fondatori della scuola, primo dei secondi violini dell'orchestra di Santa Cecilia. Il Festival si apre sabato 25 alle 10.30 con l'ensemble di flauti di Avos Project in musiche di Mozart, Mendelssohn e Boismortier. La chiusura, domenica 26 alle 21, è affidata a un ensemble di all stars con la Serenata per fiati in mi bemolle maggiore K375 di Mozart e la Serenata per fiati in re minore op.

44 di Dvořák. (ANSA).