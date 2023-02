Vola il fatturato del Pecorino Romano in Usa, +15,6%

(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - Fatturato del Pecorino Romano in crescita negli Usa nel 2022: rispetto all'anno precedente +15,6%. "Per noi - spiega il presidente del Consorzio di tutela Dop, Gianni Maoddi - gli Stati Uniti sono da sempre un mercato fondamentale e strategico, per questo la nostra attività di promozione è sempre presente e stiamo per partire con un nuovo progetto di promozione, PR on TOP, con cui investiremo 3 milioni di euro".

Reduce dal Fancy Food di Las Vegas, importante fiera del settore, Maoddi parla di "ottimi riscontri. C'è un forte interesse non più solo come prodotto da destinare all'industria ma anche alla ristorazione, alla grande distribuzione, ai piatti pronti e composti, fra i più grandi importatori c'è proprio un'azienda italiana che trasforma il prodotto creando piatti direttamente negli Usa. La crescita di fatturato registrata è il nostro massimo storico - sottolinea il numero uno del Consorzio - un risultato che ci ha permesso di sorpassare giganti come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano". (ANSA).