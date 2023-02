Migranti: nave Emergency domani arriva a Civitavecchia

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - E' previsto per domani mattina l'arrivo nel porto di Civitavecchia della nave Life Support di Emergency. L'attracco è previsto per le ore 8 e successivamente si procederà con le operazioni di sbarco dei 156 naufraghi tratti in salvo durante la notte e la prima mattina del 16 febbraio. Tra di loro ci sono due donne, tre bambini tra i 7 e i 10 anni e 28 minori non accompagnati. "Le loro condizioni di salute sono buone. Il nostro team sanitario ha eseguito le verifiche delle condizioni di salute di tutte le persone a bordo e ha prestato le cure sanitarie a chi ne aveva bisogno. Non ci sono situazioni critiche, ma molti dei naufraghi raccontano abusi subiti in Libia. Molti di loro portano sulla pelle i segni dei pestaggi e dei maltrattamenti", dichiara Emanuele Nannini, capo missione Sar di Emergency. (ANSA).