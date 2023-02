Regionali: Tajani, è un voto di fiducia al governo

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Se gli exit-poll venissero confermati "è un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. E' un voto di fiducia al governo di centrodestra, quindi siamo soddisfatti". Lo afferma il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando i dati delle Regionali.

"L'astensionismo - aggiunge comunque Tajani - ci deve far riflettere, deve far riflettere tutta la politica, non soltanto chi sembra essere il vincitore, ovvero il centrodestra, ma anche la sinistra e il M5s. Dobbiamo capire perché i cittadini non sono andati a votare come ci si aspettava. Certo si tratta di regionali e non politiche, ma dobbiamo riflettere anche su questo dato". (ANSA).