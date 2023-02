Regeni: nuova udienza gup, sit in fuori dal tribunale

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Nuova oggi udienza davanti al gup di Roma per la vicenda da Giulio Regeni, il ricercatore trovato morto al Cairo nel febbraio del 2016 e che vede imputati quattro 007 egiziani. A piazzale Clodio sit in a sostegno dei familiari: presenti anche gli attori Valerio Mastandrea e Pif.

"Ognuno vive come vuole propria popolarità, crediamo che bisogna prendere posizione sempre" hanno detto i due artisti.

"Siamo stati accanto alla famiglia Regeni sin dal primo giorno e oggi siamo qui per farli sentire meno soli", hanno aggiunto.

Fuori la cittadella giudiziaria anche i rappresentanti della Fnsi. (ANSA).