Chimenti, la Ryder Cup un orgoglio per tutto il Paese

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "La Ryder Cup di Roma è motivo di orgoglio per tutto il Paese, un appuntamento incredibile che vedrà il Team Europe, unito sotto un'unica bandiera, sfidare al Marco Simone Golf & Country Club il Team Usa nel terzo evento sportivo più importante al mondo". Così Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, a margine di 'Golf in Piazza', evento di promozione verso la Ryder Cup.

"L'attesa verso la Ryder è altissima - ha sottolineato Chimenti - e, a 230 giorni dal via, di concerto con il Ministero del Turismo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro per lo Sport e i Giovani, abbiamo deciso di organizzare un doppio evento, in luoghi simbolo di Roma e Milano, che si è rivelato un trionfo.

Un Open Day che servirà ad avvicinare sempre più persone a questo sport. Perché il golf è di tutti e per tutti. La Ryder Cup segnerà una svolta epocale per il movimento e contribuirà a rafforzare l'immagine del Paese agli occhi del mondo in relazione all'organizzazione di grandi appuntamenti internazionali. Un ringraziamento al Governo, a tutte le Istituzioni per il supporto sempre mostratoci e ai Presidenti federali per la loro importantissima vicinanza. Questo è un grande progetto di tutta l'Italia". (ANSA).