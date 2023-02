Roma: Gualtieri, al via cantieri piazzale Stazione Trastevere

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore alla Mobilità Eugenio Patané hanno visitato questa mattina il piazzale della Stazione di Trastevere, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione che saranno conclusi nel prossimo luglio.

"Oggi finalmente partono dei lavori importantissimi - ha affermato il sindaco a piazzale Flavio Biondo - come tutti i romani sanno o questo è un luogo incredibilmente degradato.

Stiamo parlando di una stazione importante, un nodo della mobilità fondamentale dove ci sono ferrovie regionali, tramvie, mezzi pubblici. Per luglio ci sarà una completa riqualificazione di quest'area, che diventa un hub intermodale. Via le macchine, ci saranno percorsi pedonali per consentire ai pedoni di spostarsi da e per la stazione in sicurezza. Ci saranno i capolinea degli autobus, ci sarà l'accesso alla metropolitana, ma anche altri accessi intermodali: biciclette, bike sharing, car sharing, taxi e un percorso kiss and ride per chi porterà i passeggeri con l'auto, e tanto spazio per i pedoni. Questo è quindi un intervento importantissimo - ha concluso il sindaco - completato poi dal rifacimento della stazione, di collegamento con la parte di piazzale Marconi, previsto per il Giubileo, e che sarà completato entro il 2025. La stessa macchina che lavora sui binari dell'8 è quella che di notte fa il lavoro di sostituzione dei binari della metropolitana".

"Altra cosa importante è che il rifacimento del tram 8 e i nuovi convogli del 3 che arriveranno rendono questo spazio uno spazio innovativo e moderno. Stiamo agendo in maniera programmata su tutto il quadrante" ha aggiunto Patané.

Al sopralluogo era presente anche il presidente del XII Municipio Elio Tomassetti, che ha annunciato che nell'ambito del cantiere "è prevista a settembre l'apertura di un asilo per 30 bambini dai 3 ai 6 anni che gestiremo grazie all'intervento di Ferrovie, abbiamo portato avanti un progetto con una fondazione internazionale e sarà donato alla cittadinanza assieme a un angolo di piazza con panchine e illuminazione". (ANSA).