Ferito a Termini: arrestati in isolamento, uno già interrogato

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Sono in isolamento, nel carcere di Regina Coeli, i tre arrestati accusati di avere aggredito, accoltellandolo, Arturo Luca Battisti, 46 anni di origine milanese, nella zona di stazione Termini a Roma domenica scorsa.

In base a quanto si apprende al momento solo uno dei tre è stato interrogato dal gip mentre è stato differito l'interrogatorio di convalida per gli altri due. Il pm Francesco Basentini contesta ai tre, che hanno tra i 40 e 18 anni, il tentato omicidio. I tre sono stati fermati poche ore dopo l'aggressione dalla polizia: ad incastrarli anche un video di una telecamera presente in zona che ha ripreso le fasi della drammatica rapina. Battisti è attualmente ricoverato in prognosi riservata, in terapia intensiva, al policlinico Umberto I e le sue condizioni permangono critiche (ANSA).