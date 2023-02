Agguato ad Alatri: domani i funerali di Thomas Bricca

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Si terranno domani, alle 15, i funerali di Thomas Bricca, il 19enne ucciso dieci giorni fa ad Alatri in un agguato a colpi di pistola. La famiglia ha ottenuto il nullaosta per il rilascio della salma e quindi ha potuto organizzare le esequie che si terranno nella cattedrale di San Paolo del paese del frusinate. Martedì scorso, a Roma, è stata eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzo e, da un primo esame condotto dal professor Giorgio Bolino, Thomas sarebbe stato colpito in testa da una pistola a tamburo. Sul frante investigativo, invece, non ci sono ancora novità. I carabinieri indagano in particolare sul gruppo che nei giorni precedenti l'omicidio era stato coinvolto in due risse con la comitiva di cui Thomas faceva parte. (ANSA).