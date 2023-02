Accoltellato a Termini durante rapina, tre arrestati

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Un uomo di 46 anni, originario di Milano, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato domenica sera nella stazione Termini di Roma nel corso di una rapina. Per questa vicenda la polizia ha arrestato tre persone, tutte straniere e frequentatori abituali dello scalo ferroviario, per l'accusa di tentato omicidio.Sono magrebini, tutti senza fissa dimora, le tre persone arrestate per l'aggressione ai danni di Arturo Luca Battisti, quarantenne milanese domenica a Termini. I tre hanno tra i 40 e i 18 anni.

L'autore materiale dell'accoltellamento, tre fendenti al petto, è il quarantenne che ha il precedente. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23,30 del 5 febbraio a poca distanza di un fast food di via Giolitti, nei pressi di uno degli ingressi dello scalo. Per arrivare ai tre determinanti i video di una telecamera che hanno immortalato le fasi della drammatica rapina. I tre si sono avvicinati all'uomo e lo hanno rapinato di 20 euro e del cellulare. Il 46 enne, che si trovava a Roma da pochi giorni, è stato poi colpito con il coltello. L'uomo ha cercato anche di inseguire i tre ma è poi crollato a terra. La banda è stata fermata dai poliziotti del commissariato Viminale poche ore dopo i fatti. (ANSA).