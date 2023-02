Zaniolo a Milano, aspetta via libera per la Turchia

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Manca sempre meno alla fumata bianca definitiva che porterà Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Il calciatore si è messo in viaggio in mattinata e ora è a Milano con la famiglia, in attesa del via libera per volare in Turchia con alcuni dirigenti del Galatasaray alla volta di Istanbul (dovrebbe sbarcare già nel pomeriggio). Una volta arrivato l'ok dovrà sostenere le visite mediche e firmare i contratti per rendere il tutto ufficiale. Al club giallorosso dovrebbero andare circa 23 milioni comprensivi di bonus, mentre al calciatore un contratto fino al 2027 da 3,5 milioni l'anno più una clausola rescissoria da 35 per liberarsi. (ANSA).