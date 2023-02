Stop metro A tra Ottaviano e Battistini, poi servizio ripreso

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Ancora disagi sulla metro A. Il servizio è stato interrotto stamani tra Ottaviano e Battistini "per un problema di incompatibilità ad un deviatoio, che ha attivato le protezioni impedendo il transito dei treni", ha fatto sapere Atac. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino, intorno alle 8,30, ha annunciato che "si sono quasi concluse le operazioni di ripristino della circolazione" e il servizio poco dopo è tornato regolare.

Nei giorni scorsi sulla metro A si era registrato lo stop del servizio su metà del percorso della linea prima per infiltrazioni d'acqua che hanno interessato la rete elettrica e poi per un guasto a un binario. (ANSA).