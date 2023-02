Dal 20 al 22 ottobre 2023 torna "Maker Faire Rome"

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Un'edizione più grande con nuovi contenuti innovativi, in una location adatta a ospitare una manifestazione in costante crescita ed evoluzione.

Anche quest'anno torna l'appuntamento con "Maker Faire Rome 2023 - The European Edition" (https://makerfairerome.eu/it). La kermesse - promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma - si terrà dal 20 al 22 ottobre alla Fiera di Roma e affronterà tutte le componenti chiave dell'innovazione: dalla manifattura digitale all'Internet of Things, dalla robotica all'intelligenza artificiale, dall'economia circolare all'agritech, dal digital manufactoring agli e-sports passando per i big data e l'aerospazio, fino alle ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata.

Inoltre, non mancheranno le sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music che esploreranno l'intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia. Sezioni che rappresentano l'opportunità per i visitatori di scoprire come la tecnologia può supportare e stimolare la creatività.

"La nostra - spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - è una fiera inclusiva, dove la tecnologia è alla portata di tutti, non solo per gli addetti ai lavori.

Questo spirito ci ha accompagnato fin dalla prima edizione e lo abbiamo mantenuto, intatto, negli anni. Maker Faire Rome coinvolge tutti in maniera semplice e diretta. Quest'anno, alla Fiera di Roma, avremo anche più spazi per interagire con il grande pubblico e siamo pronti per allestire una nuova, indimenticabile, edizione". (ANSA).