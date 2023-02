Consiglio Stato conferma nomina presidente Tribunale Roma Reali

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Con tre sentenze pubblicate oggi (la n.1349, 1350 e 1351) il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato la legittimità della nomina di Roberto Reali quale titolare dell'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Roma.

Il Consiglio di Stato ha giudicato legittime le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo cui risultano prevalenti le doti attitudinali e di merito del Dott. Reali sugli altri candidati.

Le tre pronunce del Consiglio di Stato hanno pertanto condiviso le articolate motivazioni dell'organo di autogoverno della magistratura ordinaria, chiarendo che: il candidato, dottor Buonomo, non era legittimato ad assumere l'incarico di presidente del Tribunale di Roma, per ragioni di incompatibilità con la sede territoriale, dove prestava servizio il coniuge; il profilo del candidato dottor Masia aveva manifestato elementi indicativi di una non adeguata idoneità all'attribuzione dell'incarico; la dottoressa Mingrone, anch'essa aspirante all'incarico, è in possesso di rilevanti indicatori attitudinali e di merito, che, nella complessiva valutazione comparativa, risultano tuttavia recessivi rispetto a quelli riferiti al dottor Reali. (ANSA).