Ciatti: Bissoultanov condannato a 23 anni

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Condannato a 23 anni Rassoul Bissoultanov accusato della morte di Niccolò Ciatti avvenuta nell'agosto del 2017 nel corso di un violento pestaggio fuori ad un locale di Lloret de Mar in Spagna. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Roma. La Procura aveva chiesto l'ergastolo. I giudici hanno ribadito l'accusa di omicidio volontario ma hanno escluso nei confronti dell'imputato, attualmente latitante, le aggravanti. Il cittadino ceceno è già stato condannato a 15 anni di carcere in Spagna per la stessa vicenda. (ANSA).