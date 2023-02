Università Sapienza, al via orientamento per le scuole superiori

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - La Sapienza ha avviato le attività nelle scuole superiori nell'ambito dell'iniziativa Orientamento Next Generation, il progetto per l'orientamento attivo nella transizione scuola-università del PNRR.

Il primo appuntamento, che si è tenuto presso l'IISS J. Von Neumann, ha visto incontri in aula tra i docenti e i dottorandi di Sapienza e studentesse e studenti dal terzo al quinto anno dell'Istituto tecnico e professionale di San Basilio. Fino al 10 febbraio l'Ateneo sarà presente in 11 classi distribuite sulle due sedi della scuola.

La rettrice Antonella Polimeni, insieme con Tiziana Pascucci, prorettrice alle Politiche per l'orientamento e il tutorato, ha portato un saluto a tutta la comunità scolastica.

"Vogliamo portare un messaggio molto chiaro al maggior numero possibile di giovani che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, e alle famiglie - dice la rettrice Antonella Polimeni - Lo studio è la più grande ricchezza su cui è importante investire. Studiare serve per trovare lavoro: i tassi di occupazione come pure la remunerazione sono più alti tra i laureati rispetto ai diplomati. Studiare serve perché la società del futuro ci pone di fronte la grande sfida della complessità; servono conoscenze e competenze per gestire questa complessità".

Il progetto Orientamento Next Generation rientra in un'iniziativa portata avanti dal Ministero dell'Università e della ricerca che ha destinato risorse agli atenei per azioni di orientamento attivo nella transizione scuola-università, attraverso la realizzazione di corsi di orientamento per le studentesse e gli studenti degli istituti di istruzione superiore, da realizzarsi nel periodo 2022-2026.

Nello specifico il progetto, comune a tutti gli Atenei della Regione Lazio, permetterà di incontrare oltre 22.000 ragazzi e ragazze in 4 anni. (ANSA).