Scuola: il 12 studenti in piazza a Roma 'Possiamo tutto'

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Domenica 12 febbraio gli studenti da tutto il Paese saranno a Roma per l'assemblea nazionale su rappresentanza e partecipazione; si ritroveranno davanti al ministero dell'Istruzione per un flash-mob al grido di "Non saremo invisibili, possiamo tutto". L'azione consisterà nell'indossare maschere grigie segno di quanto siamo invisibili agli occhi del governo e delle istituzioni con uno striscione che riporti la frase Non saremo invisibili. Nella seconda parte dell'azione lanceremo via le maschere facendo crollare il primo striscione e aprendo quello con la scritta possiamo tutto e facendo partire da dietro dei fumogeni rossi.

Durante tutta l'azione Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione Degli Studenti, interverrà sottolineando come gli spazi di partecipazione, decisionalità e democrazia sono costantemente depotenziati e che come giovani siamo sempre più strumentalizzati e infantilizzati. Ma sarà stato proprio il confronto con studenti di tutto il paese a darci gli strumenti per poter ribadire che possiamo riprenderci i nostri diritti, la nostra voce e i nostri spazi: possiamo tutto. (ANSA).