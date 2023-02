Roma: test ok per Wijnaldum con la Primavera

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Si avvicina il rientro in campo di Georginio Wijnaldum. Questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti a Trigoria la squadra è stata divisa in due gruppi, lavoro di scarico per chi ha giocato contro l'Empoli e un test contro la Primavera per tutti gli altri. Alla partitella ha partecipato anche l'olandese che da qualche giorno ormai ha ripreso il lavoro integrale con il resto del gruppo. Un test superato e nel quale il giocatore ha potuto mostrare i progressi fatti. Ora punta la convocazione e i primi minuti dalla panchina contro il Lecce.

Capitolo Zaniolo: il giocatore ha l'accordo con il Galatasaray, mentre i due club continuano a trattare sulle cifre della cessione a titolo definitivo nonostante si registri un piccolo rallentamento dovuto al devastante terremoto che ha colpito la Turchia. Per chiudere la trattativa c'è tempo fino a mercoledì. (ANSA).