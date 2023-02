Export: +17,4% poli Lazio, spingono farmaceutica, spazio,Ict(2)

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Continua il trend positivo anche per i due distretti tradizionali del Lazio: ceramica e ortofrutta.

Il distretto della ceramica di Civita Castellana segna infatti per il nono trimestre consecutivo un incremento tendenziale delle vendite sui mercati esteri (+3,9%). Il risultato dei primi nove mesi del 2022 si porta quindi oltre i 98 milioni di euro.

Per il distretto dell'ortofrutta dell'Agro Pontino, la forte accelerazione dei flussi del terzo trimestre (+11,7% tendenziale) riporta il risultato cumulato dei primi nove mesi del 2022 in linea con quanto realizzato nello stesso periodo del 2021 (+0,9%). Le vendite complessive sui mercati esteri nei primi nove mesi del 2022 ammontano a 162 milioni di euro complessivi. (ANSA).