Zaki: a tre anni dall'arresto presidio di Amnesty a Roma

(ANSA) - BOLOGNA, 05 FEB - A tre anni di distanza dall'arresto al Cairo di Patrick Zaki, Amnesty International chiama tutti a raccolta per mantenere alta l'attenzione sul caso del ricercatore dell'università di Bologna. Il ritrovo è il 7 febbraio, alle 12, davanti all'ambasciata d'Egitto a Roma, in via Salaria 267.

"Sono trascorsi tre anni dall'arresto di Patrick Zaki al Cairo. Tre anni in cui la sua vita è stata intrappolata in un'autentica persecuzione giudiziaria, tra 22 mesi di carcere preventivo durissimo e un processo per un reato inesistente", dice Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia. "Speriamo che l'udienza del 28 febbraio possa dare a Patrick ciò che chiede e cui ha diritto: l'assoluzione e, attraverso l'annullamento del divieto di viaggio, il ritorno nella sua Bologna", continua.

(ANSA).