Ama, 83 nuovi operatori, potenziata raccolta nel week end

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Hanno vestito per la prima volta con stupore la divisa di AMA e sono pronti a dare il loro apporto per rendere Roma più pulita. Ottantatrè nuovi operatrici ed operatori ecologici - 53 donne e 30 uomini - in questo scorcio di inizio anno sono entrati a far parte dell'azienda capitolina dei servizi di igiene urbana ed hanno preso servizio nelle diverse sedi territoriali alle quali l'azienda li ha assegnati.

Entrati in AMA per concorso, svolgeranno il loro lavoro di spazzamento e raccolta dei rifiuti dal sabato al martedì, contribuendo a potenziare i servizi di pulizia di alcuni quadranti nei fine settimana e la domenica. I neo assunti, che hanno accettato con un pizzico di orgoglio di ritrovarsi tutti insieme dopo la fine del primo turno giornaliero per qualche scatto che ritrae la loro nuova e comune missione (vedi fotografie allegate, NdR), costituiscono un tassello per le risorse umane del Piano Industriale varato di recente, che prevede circa 600 lavoratori e lavoratrici in più, al netto del turnover, nell'organico dell'azienda entro il Giubileo del 2025.

Lo comunica AMA S.p.A.

"Voglio esprimere la mia soddisfazione per questo nuovo innesto di personale all'interno di AMA, che segue le assunzioni nei servizi operativi già messe in campo nel 2022. - dice l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi - Un ulteriore apporto di forze fresche, indispensabile per aiutare l'Azienda a potenziare la sua capacità di intervento per conseguire gli obiettivi ambiziosi dettati dall'Amministrazione Capitolina in ordine al miglioramento dei servizi di raccolta e pulizia della città per gli anni a venire. Alle lavoratrici e ai lavoratori neo assunti il benvenuto da parte mia e di tutta l'Amministrazione e gli auguri di buon lavoro". (ANSA).