Agguato ad Alatri: papà, mio figlio non c'entrava niente

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Siamo distrutti dal dolore, mio figlio non c'entrava proprio niente". Queste le parole di Paolo Bricca, il papà di Thomas - il 19enne ucciso a colpi di pistola ad Alatri -, durante la manifestazione che si è tenuta oggi nella piazza centrale del comune ciociaro. "Abbiamo pregato tanto perché potesse esserci un miracolo - ha detto - però purtroppo il destino ce l'ha portato via. Thomas era amico di tutti, buoni e cattivi. Forse stava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non vogliamo nessuna vendetta. Che la morte di mio figlio serva da esempio". (ANSA).