Coppa Italia: Sarri, deluso dal risultato non dalla prestazione

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - "Mi delude il risultato, non la prestazione, perché abbiamo concesso pochissimo, anche se siamo mancati un po' negli ultimi 20 metri: dispiace uscire, ma questa prova non ci lascia delusione". Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la sconfitta a Torino e l'eliminazione dalla Coppa Italia.

Non ha convinto la scelta di lasciare Milinkovic-Savic inizialmente in panchina: "Ha giocato tantissimo, anche con la sua Nazionale, e a volte ci sta fargli fare soltanto uno spezzone" la spiegazione il tecnico biancoceleste sulla sua scelta. (ANSA).