Roma: assessore, al via gara per acquisto 121 tram

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Da lunedì è pubblico il bando per la più grande gara del mondo sui Tram dove viene previsto l'acquisto di 121 convogli per quasi mezzo miliardo". E' quanto afferma l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. "È dal 1999 che non veniva fatta una gara del genere e noi oggi stiamo 'comprando' i Tram per Roma per i prossimi 30 anni", aggiunge Patanè spiegando che le macchine saranno "assolutamente innovative. Inoltre sostituiranno i tram esistenti e serviranno le nuove linee. Nei prossimi giorni chiariremo tutti gli aspetti con il sindaco Gualtieri, assieme al dg di Atac", annuncia l'assessore.

"Rispetto ai paventati ritardi - precisa - è evidente che non sono stati capiti gli elementi cardine del bando". Per le tempistiche: "II primo convoglio, contiamo di averlo prima del Giubileo e, in ogni caso, - sottolinea l'assessore - stiamo parlando di un investimento storico per il ferro della Capitale, che guarda al lungo periodo". (ANSA).